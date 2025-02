Spazionapoli.it - Verso Como-Napoli, Conte ha già deciso: cosa succederà allo stadio Sinigaglia

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla prossima sfida del. Il club azzurro affronterà ilin trasferta domenica alle ore 12.30Dopo i tre pareggi contro Roma, Udinese e Lazio è tempo di ripartire in casa. Prima della sfida Scudetto contro l‘Inter, gli azzurri passeranno percon l’appuntamento in programma domenica alle ore 12.30. La partita sarà delicatissima, ancor più vista l’importanza della posta in palio. Non a caso, l’allenatore azzurro vorrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori per riuscire a ripartire immediatamente e tornare alla vittoria in campionato.sceglie ancora Raspadori: partirà titolare contro ilLa rinascita di GiaRaspadori è finalmente iniziata. L’ex attaccante del Sassuolo non ha mai brillato durante la sua esperienza in Campania, ma finalmente negli ultimi giorni le cose stanno cambiando in positivo.