Terzotemponapoli.com - Verso Como-Napoli con Santacroce

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore diFabianoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ilè stata la mia prima squadra professionistica. Ho fatto le giovanili lì, ed ho avuto grandissimi allenatori come Fontolan e Galia che mi hanno fatto lavorare tanto sull’anticipo. La squadra di Fabregas gioca molto bene, non si tira indietro sotto il punto di vista della proposizione di gioco, con passaggi tra le linee che servono ad aprire l’avversario. Ha giocatori di qualità ma giovani: ildeve provare a sfruttare la loro inesperienza che li porta a scoprirsi troppo”. Tra tre giorni.“Mi immagino unche sia costantemente in grado di attaccare gli spazi. Per battere ilserve la praticità: bisogna badare al sodo, perché l’avversario è molto tecnico.