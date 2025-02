Sport.quotidiano.net - Vente ha l’Use Rosa in mano. L’importanza della pivot

Nel quarto successo di fila di sabato scorso delScotti contro Salerno, c’è stata ancora una volta la firma di Liga. Per lalettone, autentica dominatrice sotto le plance, sono arrivati altri 18 punti che confergli impressionanti numeri di questa prima stagione in biancorosso. Da inizio annoha praticamente l’abbonamento alle doppie doppie (dieci o più punti ed altrettanti rimbalzi sotto canestro), oltre a risultare spesso la miglior marcatricesquadra. "Con Salerno abbiamo subito indirizzato la partita sui giusti binari – spiega la lunga lettone –, abbiamo avuto una settimana difficile e, sapendo di questo e di un paio di assenze, siamo scese in campo molto concentrate. Tutte hanno dato il loro contributo, in particolare le nostre giovani. Per loro sono molto contenta perché lavorano bene durante la settimana ed hanno avuto così la soddisfazione di giocare ed anche di segnare punti".