Venezia come Roccaraso? Il video della ressa di turisti per il Carnevale fa impazzire il web

? Iarrivati in massa senza filtriquelli chiamati a raccolta dagli influencer napoletani nella località abruzzese? Da qualche giorno, sul web, infuria la sfida a distanza tra chi vede analogie sull’assalto aper il2025. Con una serata speciale dedicata agli innamorati, il 14 febbraio ha preso il via ufficiale ildi, dedicato quest’anno a Casanova, che durerà fino al 4 marzo. Ma durante la serata in piazza San Marco sono state tante, troppe, tra 20.000 e 40mila secondo il Comune, creando una situazione difficile da gestire, anche sotto il profilo dell’ordine pubblico. Sui social sono numerosi iche stanno diventando virali. Nei giorni scorsi, Rialto è rimasto bloccato per ore, e le calli più strette, malgrado la realizzazione di sensi unici, sono rimaste vittime di ingorghi inestricabili.