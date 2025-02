Lopinionista.it - Venerdì 21 febbraio esce “Pfm canta De Andrè Anniversary” per gli 85 anni di Faber

foto di Orazio TruglioMILANO – In occasione dell’85°versario della nascita di Fabrizio De André (181940 – 182025),21PFM, Premiata Forneria Marconi, pubblica il nuovo album live “PfmDe” (Aereostella). I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45(1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e ilutore genovese, un incontro che ha segnato profondamente la musica italiana e ha dato vita a una fusione unica tra il rock progressivo e la poesia della canzone d’autore.Da una parte c’era la poesia di De André, intensa e raffinata, accompagnata fino a quel momento da arrangiamenti essenziali e minimali, come era consuetudine nelutorato dell’epoca. Dall’altra, la PFM, una delle band più innovative del panorama rock progressivo, l’unica prog band italiana arrivata a scalare le classifiche internazionali e a fare tour in tutto il mondo, pronta a trasformare quelle melodie in qualcosa di mai sentito prima.