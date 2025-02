Internews24.com - Veerman avverte l’Inter: «Loro e l’Arsenal fortissimi, ma su di noi dico questo»

di Redazionesi è espresso verso la gara contro, le dichiarazioni dopo la sfida vinta dal Psv con la JuventusIl PSV ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Adesso gli olandesi dovranno affrontare agli ottavi una tra Inter e Arsenal. Un sorteggio che non spaventa Joey, che si è espresso così verso la gara contro i nerazzurri: LE PAROLE – «Siamo particolarmente felici di aver raggiunto il turno successivo della Champions League. Sono settimane strane, ma bellissime. Penso che sia chiaro che il calcio olandese non debba essere considerato come uno zimbello. Ottavi?è una delle migliori squadre al mondo e credo cheabbia giocato la finale di Champions League due stagioni fa. Quindi sarà una partita difficile con due gare di andata e ritorno, ma siamo fiduciosi».