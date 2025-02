Juventusnews24.com - Varriale sentenzia: «La Juventus crolla nei supplementari. Il PSV domina, eliminazione giusta»

di RedazioneNews24ha commentato l’delladalla Champions League: le parole del giornalistaAl termine di PSV Juve, il match di Champions League valido per il ritorno dei playoff, Enricoha commentato così l’dei bianconeri su X.– «Un grande PSVlaconquistando con merito l’ottavo di Champions League. Poca qualità della squadra di Thiago Motta che, raggiunto il pari in maniera insperata, non regge nel finale di gara enei. Un palo di Vlahovic l’ultimo rimpianto, ma».Leggi sunews24.com