Internews24.com - Varriale lapidario: «La Juventus crolla nei supplementari. Dominio PSV, eliminazione giusta»

di Redazioneha commentato l’delladalla Champions League in seguito alla sconfitta contro il PSVPSV-è terminata con la sconfitta dei bianconeri, al Philips Stadion decisivi iche condannano la squadra di Motta all’dalla Champions League. Resta così solo l’Inter ancora in corsa nella competizione e se la vedrà con una tra Feyenoord e PSV appunto. Perisic porta avanti gli olandesi a cui risponde dopo esattamente 10 minuti Weah per l’illusione juventina. Al 74? arriva il nuovo vantaggio del PSV, si va aie lì il crollo dell’italiana.sul suo profilo X ha analizzato il match.PAROLE – «Un grande PSV domina laconquistando con merito l’ottavo di Champions League. Poca qualità della squadra di Thiago Motta che, raggiunto il pari in maniera insperata, non regge nel finale di gara enei