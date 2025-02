Ilrestodelcarlino.it - Valorizzazione dei piccolo borghi ’Road to Appennino’ a Ciano d’Enza

Un’occasione per scoprire le buone pratiche e sperimentare nuove soluzioni per ladelle aree montane dell’Emilia-Romagna. Ma anche l’opportunità di confrontarsi con esperti e innovatori, contribuendo attivamente con idee e progetti alla riscoperta dell’Appennino. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa ‘Road to Appennino Hack’: un vero e proprio viaggio itinerante che dal 25 febbraio al 9 aprile 2025 si articolerà in sei incontri che coinvolgeranno esperti, innovatori, studenti, ricercatori e appassionati, creando uno spazio interattivo di confronto e raccogliendo idee per il futuro delle aree montane. L’iniziativa è realizzata da Art-Er, l’Agenzia regionale per l’attrattività, la ricerca e il territorio. L’agenda degli incontri prevede il primo appuntamento proprio nel Reggiano, a, comuna di Canossa il 25 febbraio presso il Teatro comunale Matilde di Canossa.