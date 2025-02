Valentino Rossi torna a correre | l’ultimo annuncio

Leggi su Sportface.it

è e sarà per sempre una delle più grandi leggende dello sport italiano e internazionale.Il contributo che il campione di Tavullia ha dato al motociclismo e in generale a tutto il mondo dello sport non potrà mai essere dimenticato. I suoi successi, il suo modo di guidare, la sua risata contagiosa, hanno cambiato per sempre la storia della MotoGP e del motomondiale. Nove volte campione del mondo, un dato che già basta per capire la sua grandezza. Nonostante il fenomeno italiano si sia ormai ritirato da quattro anni, il suo nome continua a circolare nei paddock e la sua aura è sempre presente. Tutti, infatti, sognano di essere, di eguagliare le sue imprese e le sue vittorie. Ancor di più lo sognano i tanti italiani presenti sulla griglia di partenza del motomondiale, dal due volte campione del mondo Pecco Bagnaia al fratello del Dottore, Luca Marini, da Morbidelli a Di Giannantonio passando per Bezzecchi: tutti con il sogno di riperle orme del 46.