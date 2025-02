.com - Vaiano: donna muore nell’incendio della sua casa. Feriti due uomini, anche il figlio, che hanno tentato di salvarla

Leggi su .com

E' morta nell'incendiosua, unadi 81 anni. E' accaduto stamani, 20 febbraio 2025, invia Manzoni, è morta in seguito all'incendio che si è sviluppato questa mattina nella palazzina dove laabitava, in via Manzoni nella zona di Gabolana, nel Comune di(Prato)L'articolosuadueil, chediproviene da Firenze Post.