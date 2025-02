VAFFAnzi no La trattativa segreta Conte-Grillo e il giallo dello statuto

Iltempo.it - VAFFA...nzi no. La trattativa segreta Conte-Grillo e il giallo dello statuto

Vaffa o non Vaffa. È l'interrogativo più diffuso in casa 5 Stelle. Se all'esterno tutti erano convinti, che dopo l'ultima assemblea, non ci fosse più un Garante si è sbagliato di grosso. Questo ruolo, a differenza di quanto votato su SkyVote, la nuova piattaforma del Movimento, non è mai stato cancellato. Secondo gli avvocati di, non solo questo ruolo non potrebbe essere azzerato, come prevede lo, che formalmente non può essere modificato, ma il loro assistito sarebbe l'unico titolarestorico logo. L'ex premier lo sa bene e, dunque, pur dovendo mandare giù qualche rospo, avrebbe riaperto un'interlocuzione col solito Beppe. Sa benissimo, d'altronde, che con un simbolo diverso neanche una forza, totalmente diversa da quella delle origini, non avrebbe molta ragione di esistere.