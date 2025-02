Juventusnews24.com - Vaciago avverte: «Motta dovrebbe ricordarsi di questo. E per salvare la Juve gli rimangono due obiettivi»

di RedazionentusNews24ha espresso il suo parere dopo l’eliminazione dellaper mano del PSV Eindhoven in Champions League: le sue parole colpiscono l’operato di ThiagoLa clamorosa eliminazione dellacontro il PSV Eindhoven in Champions League ha fatto scattare il più classico dei processi in casa bianconera. Sotto accusa ci finisce soprattutto Thiago, il quale viene criticato con questi termini da Guidosu Tuttosport. Ecco le sue parole.PAROLE – «Il PSV era battibile e ladoveva batterlo. Questagiovane resta lantus ericordarselo anche quando parla, senza difendere quello che, per esempio, il suo capitano non difende. Ail quarto posto e la Coppa Italia, ma in campionato si è giocato già molti bonus e i margini di errore si sono ridotti al minimo»Leggi suntusnews24.