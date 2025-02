Usano benefici fiscali per clandestini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.33 La Casa Bianca ha confermato che Donald Trump firmerà a breve un ordine esecutivo per "intraprendere azioni correttive" per porre fine a qualsiasio fiscale federale destinato ai migranti,cioè entrati illegalmente nel Paese o che non hanno titolo per restarci. Il provvedimento cercherà anche di garantire che nessun fondo federale destinato a stati e città "non venga utilizzato per sostenere politiche per i rifugiati o assistere l'immigrazione illegale", secondo Fox News.