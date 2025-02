Tpi.it - Usa, Trump apre alla Cina sui dazi: “Possibile un accordo commerciale”. Ma prima Pechino chiede “rispetto reciproco”

Leggi su Tpi.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha definito “” uncon la, che eviti una guerra dei, maha fatto sapere cheserve “”. L’annuncio è arrivato nella notte italiana durante una breve conferenza stampa dell’inquilino della Casa bianca con i giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. “Nel 2020”, ha ricordato il magnate repubblicano riferendosi al suo primo mandato presidenziale, “gli Stati Uniti avevano già concluso un eccellentecon la”. Oggi, ha aggiunto, una nuova intesa è “”.Il governo cinese ha accolto l’apertura dima ha richiamato la necessità di basare le relazioni tra Washington esul “”. “Le parti dovrebbero risolvere le loro preoccupazioni attraverso il dialogo e le consultazioni basate su parità e”, ha spiegato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, affermando che le guerre commerciali e tariffarie “non hanno vincitori e servono soltanto a danneggiare gli interessi dei popoli in tutto il mondo”.