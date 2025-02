Usa | Russia non è aggressore Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.20 Gli Stati Uniti si oppongono alla ipotesi di definire laPaese "" in una dichiarazione del G7 in occasione dell'anniversario dell' invasione dell'da parte di Mosca. Lo scrive il Financial Times, rilevando che così viene meno una tradizionale dimostrazione di unità. Intanto il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che durante il negoziato potrebbe essere discusso un alleggerimento delle sanzioni per Mosca poiché potrebbe essere un modo per porre fine alla guerra.