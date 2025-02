Liberoquotidiano.it - Usa l'analisi dei dati come un GPS per il tuo business!

Hai mai provato a guidare in una città sconosciuta senza navigatore? All'inizio ti sembra di sapere dove andare, poi arrivano i dubbi. Giri a caso, perdi tempo, consumi benzina. Forse, prima o poi, arriverai a destinazione. o forse no. Ora pensa alla tua azienda. Sai davvero dove stai andando? O stai solo sperando di arrivare da qualche parte? Hai, report,. ma li stai davvero usando nel modo giusto? Molti imprenditori pensano che basti raccoglieree numeri per avere risposte. Ma se non sai interpretarli, èavere un GPS spento: la direzione giusta resta un mistero. - Il fatturato è aumentato? Bene. ma sai perché? - Le visite al sito sono in crescita? Ottimo. ma portano più clienti? - Il tuo settore sta esplodendo? Fantastico. ma tu stai davvero crescendo? Se non sai cosa sta davvero guidando questi numeri, rischi di avere l'illusione del progresso mentre, in realtà, stai solo girando in tondo.