Formiche.net - Usa in pressing su Londra per il no alla nuova ambasciata cinese

Leggi su Formiche.net

La commissione ristretta della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sulla concorrenza strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunistaha suonato l’rme: lae imponente, che già preoccupa i servizi segreti britannici, presenta “significative criticità per la sicurezza” del Regno Unito, si legge in un post su X. “Dobbiamo lavorare per affrontare con urgenza questo problema e collaborare con i nostri alleati per proteggere la sicurezza nazionale”, continua.Il progettoRoyal Mint Court era il sito della Zecca Reale britannica, dove le sterline sono state coniate dal 1810 al 1975. Prima ancora, un deposito di rifornimenti per la Marina Reale. All’inizio del mese, oltre mille persone si sono radunate per protestare contro la proposta di trasformare il complesso di 20.