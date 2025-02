Ilrestodelcarlino.it - Urla e botte: notte da incubo davanti al locale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 20 febbraio 2025 – Ancora unadi violenza e schiamazzi nelle strade del centro e residenti al limite dell’esasperazione, per situazioni che non trovano risolte nonostante le ricette messe in campo sul fronte dell’ordine pubblico. Chi abita tra via Mazzini, via Vela e corso Garibaldi parla di una dozzina di persone almeno che – la scorsa– si sono picchiate e inseguite in strada. Un caos dalle 3 dellafino all’alba, ore segnate dai rumori dellee dagli schiamazzi, dal pestaggio a un giovane che si era denudato ed è stato preso a calci mentre era in terra. Questo il racconto di chi, da dietro le finestre, ha assistito a quanto accadeva. Tutti stranieri sarebbero i protagonisti dei tafferugli, per lo più originari della Repubblica Dominicana. Avevano trascorso la serata nella discoteca Donoma, che al momento in cui è iniziata la zuffa era già chiusa ma che aveva lasciato sul campo alcuni uomini della sicurezza, scelta adottata da tempo per aiutare le forze dell’ordine nel controllo della zona.