Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, tagli alla scelta di Francesca: le scene eliminate

Leggi su Anticipazionitv.it

LadiSorrentino è andata in onda tra il 18 e il 19 febbraio 2025, ma molti telespettatori hanno notato evidenti. Il confronto tra, Gianluca Costantino e Gianmarco Meo è durato più di un’ora, ma nella puntata ha occupato pochissimi minuti. Ancheriguardanti Gianmarco Steri e Chiara Pompei sono state. Scopriamo insieme tutti i det.NewsevidentidiSorrentinoLadiSorrentino è stata trasmessa con numerosi, sorprendendo i telespettatori. Il confronto con Gianluca Costantino e Gianmarco Meo è durato oltre un’ora in studio, ma la messa in onda ha ridotto tutto a pochi minuti. Questo ha fatto pensare che la redazione volesse accelerare la chiusura del suo trono, lasciando fuori momenti importanti della discussione.