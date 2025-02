Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 20/02/25

Io non sopporto queste puntate diche mi costringono a scrivere dei commenti in difesa di persone che non mi stanno simpatiche.Mi è successo prima con Morena Farfante, e mi succede ora con Agnese De Pasquale.E NO, non mi piace nessuna delle due, e SI, mi sento comunque di doverle difendere dalle accuse che continuano a beccarsi da parte delle dame del parterre, che continuano a dimostrarsi le classiche tizie che, se trovassero il marito a letto con l’amante, andrebbero a tirare i capelli all’amante prima di prendere a pedate nel chiulo il marito.Ora, partiamo da fatto che Agnese già PRIMA che Giuseppe uscisse con Sabrina, aveva rifiutato il suo numero, quindi, checché ne dica la Cipollari, mi sembra evidente non fosse interessata.Aggiungiamo il fatto che una che si dichiara ad un tronista ventottenne, e che quindi dichiara una certa attrazione per un dato standard estetico, difficilmente mi sembra credibile possa restare folgorata dei Peppino da Messina.