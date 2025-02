Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianluca dice addio a Francesca: il messaggio

Leggi su Anticipazionitv.it

Costantino ha parlato per la prima volta dopo la sua esperienza a. L’ex corteggiatore diSorrentino ha pubblicato un lungosui social, in cui ha raccontato le emozioni vissute nel programma. Ha ringraziato la redazione e Maria De Filippi per il supporto ricevuto, sottolineando quanto l’esperienza lo abbia aiutato a ritrovare se stesso. Le sue parole fanno capire che c’è stato un triste epilogo per lui e l’ex tronista!IldiCostantino dopoCostantino ha scelto Instagram per condividere le sue riflessioni dopo la fine del suo percorso a. “Eccoci giunti al termine di un altro viaggio straordinario. Chi mi conosce sa quanto ci sia dietro ogni mia scelta di vita”, ha scritto, facendo intendere quanto questo percorso sia stato importante per lui.