Ilfogliettone.it - Uomini e Donne, è stata acclamata da tutti ma purtroppo è finita nel peggiore dei modi: “che delusione” | La De Filippi non ha potuto fare altrimenti

Leggi su Ilfogliettone.it

La tronista lasciaa bocca aperta, sia i corteggiatori, che il pubblico in studio. E anche i telespettatori non ci credono ancora.Nella puntata di “” andata in onda martedì 18 febbraio, il clima si è surriscaldato quando Francesca Sorrentino ha minacciato di abbandonare il trono. La tronista si è detta profondamente infastidita dagli atteggiamenti dei suoi due corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca, ma è stato proprio il confronto acceso con Gianmarco a far esplodere la tensione. Dopo una precedente lite,, che aveva portato Gianmarco ad abbandonare lo studio, il corteggiatore è tornato in trasmissione con un mazzo di rose, intenzionato a chiedere scusa per i suoi comportamenti eccessivi.Nella puntata di martedì 18 febbraio Gianmarco Meo è entrato portando un mazzo di rose come omaggio per la tronista, e ha chiesto scusa per il suo atteggiamento.