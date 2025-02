Isaechia.it - Uomini e Donne, amata ex corteggiatrice commenta le cacciate di Alessio, Michele e Chiara: “Resto basita, ecco cosa facevo io quando ero nel programma”

Ospite di una nuova puntata di Casa Lollo, il talk di Lorenzo Pugnaloni, l’exdiMartina Grado.La scelta dell’ex tronista Giacomo Czerny ha detto la sua sull’ultima edizione del Festival di Sanremo: Abbiamo tifato per Fedez. Ci è piaciuto tantissimo. Quest’anno è stato un bel Festival. Molto tranquillo, senza polemiche.La storia del vestito di Elodie? Non sono una fan nel senso che mi piace ma non la seguo in modo accanito. Ti dico che quelle circostanze sono così nervosi, agitati, hanno così pressione addosso che non mi stupirebbe di sentire di una persona genuina, buona che sfasa per un vestito strappato. Anche meno, però posso anche capirlo. Io banalmente ricordo che alla mia scelta, ero acclnei camerini per la mia educazione, perchéarrivavo dicevo fate quello che volete, non me ne frega niente, io lì quel giorno panico.