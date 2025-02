Ilfattoquotidiano.it - Uno zecchino d’oro al testo più bello, uno zucchino d’oro a quello più brutto di Sanremo 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mai come quest’anno il Festival diè affogato nel suo brodo primordiale di cuori e cuoricini, di pianti e piagnistei, di paure e insicurezze, per non parlare del riaffacciarsi in grande stile dell’italicissima figura materna: “sono una madre che si sgola, / una testa che gira ancora, / una chitarra che non suona, / una borsa piena di buchi” (Bresh, La tana del granchio); “nei tuoi occhi di mamma / adesso splende una fiamma” (Brunori Sas, L’albero delle noci); “me lo diceva mamma, / ed io cadevo giù dagli alberi, / quanto è duro il mondo / per quelli normali” (Lucio Corsi, Volevo essere un duro); “non mi ricordo più / com’è l’odore del caffè, / quelle canzoni che mamma / ascoltava alla radio” (Rocco Hunt, Mille vote ancora); “amo la mia mami, / amo ’sti money / e l’hip hop” (Shablo feat.