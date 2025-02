Gravidanzaonline.it - Uno studio potrebbe cambiare il modo in cui i genitori gestiscono l’allergia alle arachidi

Un nuovofinanziato dal Nationat Institute of Health, pubblicato su NEJM,rappresentare una fonte di speranza per iche hanno figlirgicinoccioline. Parliamo di un’rgia piuttosto diffusa, che interessa il 2,5% delle persone, soprattutto in quei Paesi, come gli Stati Uniti, dove il consumo di burro d’è frequente fin dalla prima infanzia.Per molti, una diagnosi dirgiasignifica una vita di controllo delle etichette, ansia alimentare e attenta pianificazione dei pasti; ma a quanto pare i ricercatori hanno scoperto che una semplice e graduale esposizioneha aiutato i bambini conrgiea sviluppare tolleranza, abbastanza da gestire tre cucchiai di burro disenza avere una reazione.