Un'inchiesta scuote la Spagna: porti e aeroporti continuano a essere usati per spedire armi in Israele

Un’indagine condotta dalle organizzazioni Progressive International, Palestinian Youth Movement e American Friends Service Committee, ha scoperto che, a dispetto delle dichiarazioni del governo Sanchez, lacontinua a fungere da punto di transito per le forniture militari dirette in. Le spedizioni fanno perno, in particolare, sull’aeroporto di Saragozza. A riportare il contenuto dell’inchiesta è il quotidiano on line el Diario. L’inchiesta segnala che lungo questa tratta sono stati spediti inpiù di 60mila pezzi bellici, tra cui “parti e accessori per artiglieria, fucili, lanciarazzi/granate e mitragliatrici” . “Le prove indicano che questi voliancora oggi“, hanno dichiarato gli investigatori.L’indagine ha utilizzato le informazioni della dogana israeliana combinate con il tracciamento dei voli.