Puntomagazine.it - UNICEF/Africa orientale e meridionale: emergenze sanitarie per 17 Paesi su 21 della regione

Molteplici focolai di malattie aggravano leper i bambini dell’20 febbraio 2025 – L’ha dichiarato oggi che le, tra cui i focolai di colera, di vaiolo e, più recentemente, di febbri emorragiche virali, rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza e il benessere di milioni di bambini nell’. L’elevato numero di crisi, spesso aggravate da shock climatici, sta colpendo comunità già vulnerabili e aggrava i rischi per i bambini.“L’allarmante frequenza dellee delle epidemie nellasta distruggendo le reti di sicurezza vitali per i bambini, privandoli del diritto a un ambiente sicuro e accogliente“, ha dichiarato Etleva Kadilli Direttrice regionale dell’per l’