Unghie, soap nails e le altre tendenze della manicure per la primavera 2025

La nuova tendenzaper la/estateha un nome evocativo,. Ispirata ai riflessi lucidi e ai colori delicati delle saponette vintage, questarappresenta l’incontro perfetto tra eleganza minimalista e luminosità discreta. Facili da realizzare e versatili negli abbinamenti, lesono l’ideale per chi desidera unasofisticata ma discreta. Hanno sfoggiato questo look anche celebrity come Hailey Bieber, Victoria Beckham e Demi Moore. Finish invisibile Il loro nome deriva proprio dall’effetto brillante e levigato ottenuto grazie alla combinazione di smalto rosa pallido e top coat ultra lucido. L’obiettivo non è solo quello di ottenerenude, ma di enfatizzare la naturale luminosità del rosa, creando un effetto etereo e pulito. A prima vista, insomma, questaevoca la freschezza di mani appena lavate e idratate, con cuticole impeccabili ecurate alla perfezione.