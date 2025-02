Lanazione.it - Un’esperienza da cinema a casa tua: Hisense 55'' QLED 4K con Tuner DVB-T2/S2, qualità e prestazioni al top, oggi risparmi il 29% su Amazon

Leggi su Lanazione.it

La smart TVche ti proponiamo (modello 55E77NQ) è un’ottima scelta per chi desidera un prodotto di grande formato con tecnologia avanzata evisiva e sonora di alto livello, degna di un. Con il suo pannello4K, supporto per il Dolby Vision e l’HDR10+, e un sistema audio ottimizzato da Dolby Atmos, questo modello offre colori vividi, neri profondi e un suono avvolgente, perfetto per film, serie TV e gaming. Dotato del sistema operativo VIDAA U7, il televisore garantisce un’interfaccia fluida e intuitiva, con accesso immediato a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molte altre app di streaming. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa e VIDAA Voice, puoi controllarlo con semplici comandi vocali senza dover usare il telecomando. Pensa che tula paghi pochissimo grazie allo sconto esagerato del 29% sul prezzo di listino; sarà tua con soli 369,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.