Agi.it - Un'altra notte tranquilla per il Papa al Gemelli. "Legge, scrive, firma documenti e telefona"

Leggi su Agi.it

AGI - Anche latra mercoledì e giovedì è trascorsa serena per Francesco. Ilsi è alzato dal letto e ha fatto colazione in poltrona. Questo è l'ultimo aggiornamento reso noto dalla sala stampa vaticana sulla salute del Pontefice. Il quadro generale resta comunque complesso così come la terapia farmacologica adottata e rimodulata per la terza volta in cinque giorni. Bisognerà attendere i prossimi giorni per avere più indicazioni e certezze. La condizione del, ricoverato da venerdì scorso al, continua essere "stazionaria". Fonti vaticane confermano il "proseguimento della terapia" e riferiscono che il Pontefice prosegue anche la sua "attività lavorativa", ovviamente svolte a ritmi contenuti. Ilcontinua ad avere le visite dei suoi segretari e collaboratori più stretti che fanno la spola tra il Vaticano e il