Lanazione.it - Un’altra mattinata da incubo. Tragedia sui binari e cantieri. Spostarsi diventa impossibile

PISTOIA É statadaper i pendolari pistoiesi della linea Lucca – Firenze. La circolazione ferroviaria è andata in tilt a partire dalle 6 quando un uomo si è gettato sotto uno dei primi treni del mattino nella stazione di Prato Porta al Serraglio. L’uomo è morto sul colpo. Un gesto della disperazione che segue di poche ore quello compiuto da una persona di 68 anni a Pistoia, nel pomeriggio di martedì, all’altezza del passaggio a livello di via Spartitoio. Quello di ieri è stato un nuovo dramma umano che, come ulteriore conseguenza, ha bloccato migliaia di pendolari pistoiesi e pratesi, ma anche provenienti da più lontano. Per rimuovere la salma della persona che si è tolta la vita, la stazione di Prato Porta al Serraglio è rimasta chiusa per ore. Contemporaneamente, i treni della mattina da Lucca per Firenze sono stati cancellati: i treni 18655, 18657, 18659, 18501, 18661 e 71219 non sono stati effettuati, mentre altri convogli, compresi quelli diretti da Firenze verso Pisa e Viareggio, hanno subito forti ritardi.