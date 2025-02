Un’altra aggressione a un operatore sanitario | in manette 34enne

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Aggredisce, per motivi ignoti, unmentre soccorre un uomo colto da malore nelle vicinanze della stazione: in. Un grave episodio di violenza si è verificato in via Valfonda nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. Undella Fratellanza Militare, impegnato nel soccorso di una persona colta da malore, è stato improvvisamente aggredito da un passante, che lo ha colpito con un pugno al volto. L’aggressore, un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina, dopo aver sferrato il colpo, ha tentato di darsi alla fuga. Tuttavia la scena non è sfuggita a una pattuglia della Polizia Ferroviaria che si trovava nei paraggi, che è immediatamente intervenuta. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a raggiungere e immobilizzare l’uomo.