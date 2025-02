Anteprima24.it - Una toccante lettera a Francesco Pio da tutti gli amici di Paupisi

Tempo di lettura: 4 minutiPochi giorni fa asi è tenuto l’ultimo saluto aPio scomparso prematuramente in un incidente stradale la mattina di San Valentino. Al termine del rito funebre, in una piazza don Tommaso Boscaino piena in ogni angolo di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Pio, c’è stata la proiezione di un video con tante foto diPio con alla base la canzone ‘Ovunque Sarai’ che parla del ricordo di una persona che non è più in vita e alla fine è stata letta unaa Pio a nome dii suoi giovanidi:“Eccoci qua, ci troviamo a scrivere le parole più difficili della nostra vita. Parole tristi, parole brutte, parole che non avremmo mai voluto pronunciare. Però è dalle parole che vorremmo iniziare, tu che le hai sempre utilizzate per strappare un sorriso; in fondo, era la tua indole.