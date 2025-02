Ilrestodelcarlino.it - Una scuola per Fabrizio. L’elementare di Classe porterà il nome di Matteucci

Fu l’allora sindaco di Ravenna,(nella foto in alto), a far ricostruire in poco più di un anno laelementare diche aveva gravi problemi di statica. Ora quell’istitutoildi chi fu primo cittadino di Ravenna dal 2006 al 2016, e che morì improvvisamente il 16 febbraio 2020. La proposta di intitolazione è partita nel novembre del 2023 dal consiglio di intere dal collegio dei docenti, è stata fatta propria dal consiglio dell’Istituto Comprensivo statale Randi e ha ricevuto il parere favorevole della giunta comunale, della Prefettura e del ministero dell’Interno. Il decreto conclusivo di intitolazione è stato poi emanato dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. Domani l’intitolazione avverrà ufficialmente nel corso di una cerimonia, dalle 9.