Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia… l’Acireale 1982-83 che sfiorò la promozione in C2

Ladel-83Questa settimana condivido una storicadi una gloriosa squadra della Sicilia Orientale, quella delappartenente alla stagione-83.LAQuesta è una bellissima e sempliceda trasferta a manica lunga. È in acrilico pesante e prodotta dalla ICOS, un maglificio che ha prodotto tante maglie per diversi club siciliani. Laè priva di sponsor commerciale ma reca nella parte superiore di sinistra lo stemma del club, rappresentato da una “A” stampata in vernicetta granata all’interno del quale sono raffigurati i tre faraglioni, simbolo della cittadina etnea al di sopra dei quali appare una figura (verosimilmente l’Etna) che si staglia all’orizzonte dove troviamo un sole di colore rosso. Leggermente più al di sopra dello stemma del club, ecco il logo della ICOS, rappresentato da un elefantino stilizzato, chiaro riferimento al “Liotru” simbolo della città di Catania.