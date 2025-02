Liberoquotidiano.it - Una buona notizia: l'Europa è scomparsa. E adesso per l'Italia è giunto il momento

Nella pittura si parla di trompe l'oeil (no, Trump non c'entra, letteralmente vuol dire: “inganna l'occhio”) per indicare la tecnica volta a dare illusoriamente la sensazione della tridimensionalità anche quando l'opera è realizzata su una superficie bidimensionale. E così si crea artificiosamente l'impressione dell'allargamento (di ciò che invece largo non è), di vitalità (di ciò che vivo non è), di iperrealismo (di ciò che reale non è). Una sorta di grande, meravigliosa illusione ottica. Con rispetto parlando, è questa ormai - lontano dalla pittura - la condizione dell'Unione Europea. Tutti fanno finta che esista, ma non esiste più. Sopravvive - appunto come illusione ottica, come finzione pittorica (in questo caso: come fictio giuridica e istituzionale), ma nei fatti non ci crede più nessuno.