Formiche.net - Una barriera di droni. L’esperimento delle forze armate ucraine

Leggi su Formiche.net

“The Drone Line”. Così è stato definito il progetto, annunciato lo scorso 9 febbraio dal ministero della Difesa di Kyiv, di costituire una “unmanned kill zone” che vedrebbe le più avanzate unità diucraini schierare un mix di macchine con capacità di sorveglianza e d’attacco contro le truppe russe. Il progetto, come affermato dal ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov, si pone due obiettivi principali. Il primo è quello di sfruttare iper acquisire una capacità di ricognizione continua lungo la linea di difesa; il secondo è quello di potenziare supporto e coordinamento con le unità di fanteria, così da creare una sorta di “fascia cuscinetto” in cui nessuna truppa possa muoversi senza essere individuata, in una sorte di Anti-Access/Area Denial di portata tattica.“Questo cambierà radicalmente le tattiche sul campo di battaglia, dando ai nostri guerrieri un vantaggio decisivo”, ha specificato Umerov.