Gqitalia.it - Una barba incolta, ma precisa e ordinata? Ecco come curare davvero bene la cosiddetta barba di 3 giorni

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Secondo uno studio, nel 2011, il 52% degli uomini aveva la, quella corta, altrimenti chiamatadi 3, lunga più o meno fra i 3 e i 5 millimetri. Dieci anni dopo, questo numero è sceso significativamente ad appena il 40% (gasp!). Questo netto calo non solo è stato influenzato dalla popolarità che circonda le barbe grandi e folte, ma anche perché gli uomini non sannomantenerle correttamente.Per avere laperfetta, non basta passare il trimmer sul mento e sulle guance ogni tre. Infatti, per ottenere un risultato all'altezza di Chris Hemsworth, ci sono alcune precauzioni da prendere.