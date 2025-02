Ilpiacenza.it - Un simulatore di parto donato al reparto di Ostetricia e ginecologia

Leggi su Ilpiacenza.it

Ilè un evento naturale e carico di emozioni, ma anche un momento critico con un margine di rischio per madre e neonato. Gestire tempestivamente le emergenze è fondamentale per garantire la sicurezza di entrambi. Per questo, la formazione pratica è essenziale oltre allo studio teorico.