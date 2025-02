Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 21 febbraio: Michele è in pericolo, Alice lo tradirà?

Nuovo appuntamento con Unal, domani alle 20.50 su Rai 3. Il cerchio intorno asi sta stringendo, è solo questione di tempo prima che il Gagliotti scopra che è lui ad indagare sull'azienda.però, lo sa già: cosa farà? Nuovo appuntamento domani con Unal, la soap di Rai 3 che appassiona il pubblico televisivo dal lontano 1996. Torniamo a Palazzo Palladini per scoprire cosa succederà ai suoi inquilini nella puntata di domani, venerdì 21dovrà scegliere come comportarsi con Vinicio, mentre ai Cantieri qualcuno ha capito che èche sta indagando sul Gagliotti; Rosa intanto, avrà la sua rivincita con il terribile professore d'inglese della scuola serale. Nella puntata precedente Nell'episodio precedenteha scoperto una verità sconvolgente, perciò ora non sa come comportarsi con Vinicio e la sua famiglia.