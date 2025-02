Fanpage.it - Un Pastore Tedesco ‘usato’ per una rapina a Napoli è ora in canile. Che fine farà?

Leggi su Fanpage.it

Un giovane è entrato in un negozio per rubare un giubbotto aizzando il cane che era con lui ma è stato poi arrestato. Il, privo di microchip, è ora ine aspetta di conoscere il suo destino. Diverse persone hanno riportato la loro testimonianza sulla bontà del cane e ci hanno scritto per sapere del suo destino. Ecco cosa dice la legge in questi casi per poter chiedere l'affido o l'adozione.