Bergamonews.it - Un passo dal cielo, Detectives, Geppi Cucciari o Harry Potter? La tv del 20 febbraio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, giovedì 20, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”, con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Nino Frassica e Raz Degan.Verrà proposto l’episodio dal titolo “La casa dei ricordi”: Manuela sembra sparita nel nulla. Vincenzo sospetta immediatamente di Stephen. Intanto, il commissario è pronto a rischiare il tutto per tutto pur di tornare l’uomo che era e Paolino fa un gesto estremo per mettere alla prova l’amore di Lisa.RaiDue alle 21.20 proporrà “– Casi risolti e irrisolti”, condotto da Pino Rinaldi. I casi di cronaca nera degli ultimi anni ripercorsi partendo dalle carte d’indagine, dagli atti processuali e dai testimoni e raccontati in studio,dopo, dai protagonisti e daidella Polizia di Stato.