Piperspettacoloitaliano.it - Un Passo dal Cielo 9 Giusy Buscemi ci sarà ? Perché Daniele Liotti potrebbe tornare nella nona stagione

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

si è conquistata con merito un posto come protagonistafiction Undalcon il ruolo di Manuela Nappi. Si rincorrono alcune voci su un suo possibile addio. Ma in Undalci?Undalci?Ad oggi la risposta diin Undal9 sembrerebbe negativa. Laè stata già confermata, ma l’attrice è intenzionata a proseguire con la secondadi Vanina – un vicequestore a Catania su Canale 5 eabbandonare definitivamente la serie tv di Rai 1.Undaltorna come protagonista ?In caso di addio difiction, una opzione percorribileessere quella del ritorno dicome protagonista di Undal9.