Un Passo dal Cielo 9 ci sarà?

C’è un detto che per le serie tv di lunga durata si sta rivelando efficace: tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Questo significa che quando un prodotto funziona ed ha una struttura corale, quando ha degli elementi identitari importanti come ad esempio una location, può sopravvivere a tutto, anche al cambio di guardia dei protagonisti. Undalè fra questi.L’ottava stagione che si conclude questa sera su Rai 1 ha raggiunto nelle prime cinque puntate una media di share del 22.6%, convincendo il pubblico e dimostrando che i nuovi innesti nel cast hanno funzionato e dato nuova linfa alla storia.Undal9: Giusy Buscemi potrebbe lasciareE il tema maggiormente esplorato nelle sceneggiature, al netto delle indagini, è stata la famiglia in senso generale e la Nappi in particolare.