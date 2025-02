Iodonna.it - Un nuovo coktail di attivi enzimatici per giocare d'anticipo su cellulite, accumuli adiposi e ritenzione idrica

La mesoterapia enzimatica è un trattamento anti-indicato per addome, interno coscia, ginocchio e doppio mento. «La formulazione specifica a base di collagenasi, lipasi e ialuronidasi, iniettati nei tessuti, permette di affrontare l’inestetismo in modo completo, non invasivo, in poche sedute e senza controindicazioni» spiega la dottoressa Patrizia Gilardino. Ecco di cosa si tratta. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare laX Leggi anche › I migliori trattamenti corpo di remise en forme da prenotare dopo le feste Mesoterapia enzimatica: iltrattamento anti-celluite«La mesoterapia enzimatica è un trattamento medico, non chirurgico, che prevede di iniettare piccole quantità di sostanze attive (solitamente vitamine, minerali, aminoacidi, farmaci o estratti di piante) nello strato medio o profondo del derma» inizia a spiegare la dottoressa Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano.