Un milione nel 2020. Ieri altri trentamila

Colpo da quasi 30mila euro al SuperEnalotto al bar-tabaccheria ‘Marco Vitali’ di Marotta, lungo la Statale 16. Un avventore del locale, al momento non identificato, nel concorso di martedì sera ha centrato un bel ‘5’, che gli è valso esattamente 29.746,98 euro. Non una cifra che cambia la vita, ma che certamente aiuta a vivere meglio, soprattutto se chi se la intasca non ha un reddito da paperone. "Non sappiamo chi sia il fortunato – raccontano il titolare Marco Vitali e la sua collaboratrice Giorgia -, perché ancora nessuno si è fatto vivo e poi qui da noi, trovandoci sull’Adriatica, si fermano anche persone di passaggio. Quello che possiamo dire è che la giocata è stata fatta intorno alle 18 di martedì e che sicuramente si è trattato di una puntata semplice, non sistemistica, perché c’è solo questo ‘5’, senza altre vincite multiple.