Un milione di euro di risarcimento alla famiglia dell’operaio morto per l’amianto

Firenze, 20 febbraio 2025 - La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che condanna l’Enel aldi oltre undiai familiari di R.C., operaio manutentore elettrico, per l’esposizione elevata e non cautelata a fibre e polveri di amianto che ne ha causato il decesso per mesotelioma a Pisa all’età di 77 anni, e la violazione degli obblighi relativisicurezza sul lavoro. Il lavoratore deceduto è stato espostofibra killer per 20 anni nelle centrali riunite Marzocco, a Livorno, dove, nel reparto elettrico, c’erano le turbine coibentate con amianto. In primo grado i testimoni hanno dichiarato che “il materiale tendeva a sbriciolarsi”, che nessuno dei lavoratori indossava mascherine protettive, e che non esisteva un impianto di aereazione né aspiratori.