Un immobile "intelligente" ottimizza tutti i consumi

La domotica rappresenta un settore in continua evoluzione, finalizzato a migliorare la gestione e l’efficienza degli ambienti domestici. Grazie a dispositivi multimediali avanzati, è possibile monitorare e controllare gli elettrodomestici e gli impianti domestici, anche a distanza. Questa tecnologia consente dire i, garantendo maggiore sicurezza e riducendo gli sprechi energetici attraverso l’accensione selettiva degli impianti solo quando necessario. L’applicazione della domotica non si limita al controllo del riscaldamento e della climatizzazione, ma include anche la gestione automatizzata di porte, finestre e sistemi di illuminazione. Tale innovazione sta diventando sempre più diffusa tra i cittadini, attratti dai vantaggi economici e funzionali di questi dispositivi. In quest’ottica, il cosiddetto bonus domotica offre un incentivo fiscale per l’acquisto di sistemi di building automation, ovvero impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria con controllo da remoto.