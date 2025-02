Cultweb.it - Un giudice ha deciso: le Birkenstock non sono un’opera d’arte (possono essere imitate)

C’è chi le ama per la loro comodità e chi le odia per il loro design spartano. Lenon lasciano indifferenti e da oggi c’è un’ufficialità importante: nonopere. Lo ha stabilito la Corte Federale di Giustizia tedesca, ponendo fine a una lunga battaglia legale. L’azienda cercava di ottenere protezione del copyright per impedire la vendita di sandali simili da parte di tre concorrenti. Tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta, affermando che il design dellenon raggiunge il livello di originalità richiesto per la tutela artistica.sandali(fonte: Unsplash)Fondata nel 1774,è un marchio tedesco storico della calzatura, celebre per i suoi sandali con suola in sughero e lattice. Nel corso degli anni, il modello è passato da semplice calzatura ortopedica a icona fashion, comparendo persino nel film Barbie del 2023 (il modello Arizona, subito sold out ovunque).